В Запорожье выросло количество пострадавших в результате российской атаки

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Последствия российской атаки на Запорожье, фото: ГСЧС
В Запорожье выросло количество пострадавших в результате российской атакиhttps://racurs.ua/n216741-v-zaporoje-vyroslo-kolichestvo-postradavshih-v-rezultate-rossiyskoy-ataki.htmlРакурс
У Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок ворожих атак протягом сьогоднішньої доби, 9 жовтня, зросла до 23, один чоловік загинув.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Запорізької ОВА.
На жаль, кількість постраждалих унаслідок ворожих атак протягом доби зросла до 23 людей. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу, — вказано в повідомленні.
Сьогодні вранці російські загарбники завдали масованих авіаударів по Запоріжжю. Загинув 50-річний чоловік. Були пошкоджені будинки, виникли пожежі.