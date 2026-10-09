У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки

Наслідки російської атаки на Запоріжжя, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n216741-u-zaporijji-zrosla-kilkist-postrajdalyh-vnaslidok-rosiyskoyi-ataky.html

Ракурс

У Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок ворожих атак протягом сьогоднішньої доби, 9 жовтня, зросла до 23, один чоловік загинув.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Запорізької ОВА.

На жаль, кількість постраждалих унаслідок ворожих атак протягом доби зросла до 23 людей. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу, — вказано в повідомленні.

Сьогодні вранці російські загарбники завдали масованих авіаударів по Запоріжжю. Загинув 50-річний чоловік. Були пошкоджені будинки, виникли пожежі.