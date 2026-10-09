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Ракурс
Наслідки російської атаки на Запоріжжя, фото: ДСНС

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки

9 жов 2026, 22:43
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У Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок ворожих атак протягом сьогоднішньої доби, 9 жовтня, зросла до 23, один чоловік загинув.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Запорізької ОВА.

На жаль, кількість постраждалих унаслідок ворожих атак протягом доби зросла до 23 людей. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу, — вказано в повідомленні.

Сьогодні вранці російські загарбники завдали масованих авіаударів по Запоріжжю. Загинув 50-річний чоловік. Були пошкоджені будинки, виникли пожежі.

Джерело: Ракурс


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