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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Разведчики ГУР обезвредили две группы российского спецназа (ВИДЕО)

12 окт 2026, 14:52
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Бійці «Спецпідрозділу Тимура» Головного управління розвідки Міноборони України провели успішну спеціальну контрдиверсійну операцію, в результаті якої знешкодили дві групи військовослужбовців 10-ї окремої гвардійської бригади спецпризначення головного управління генштабу російської армії.

Відповідне відео опублікувала прес-служба ГУР.

Завдяки успішній агентурній роботі, зокрема інформації, отриманій із середовища противника, а також застосуванню технічних засобів розвідки, українські воєнні розвідники встановили склад ворожих груп і маршрути їхнього пересування, — розповіли у ГУР.

Зазначається, що на основі отриманих розвідданих бійці «спецпідрозділу Тимура» організували засідку для перехоплення російських спецпризначенців:

  • після виявлення противника розвідники завдали вогневого ураження та провели зачистку місцевості. Одного військовослужбовця російського спецназу взяли в полон;
  • у результаті операції знешкоджено дві групи російського спецназу ГУ ГШ ЗС РФ.

10-та окрема гвардійська бригада спеціального призначення гу гш зс рф — кадрове з'єднання російської воєнної розвідки, військовослужбовці якого брали участь у війнах проти Грузії та України, а також у російській військовій кампанії в Сирії, — наголошують у ГУР. — Присутність представників цієї бригади на окупованих територіях України була задокументована ще у 2014−2015 роках.

Источник: Ракурс


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