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Знищення російських загарбників, скріншот відео
Розвідники ГУР знешкодили дві групи російського спецназу (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216756-rozvidnyky-gur-zneshkodyly-dvi-grupy-rosiyskogo-specnazu-video.htmlРакурс
Бійці «Спецпідрозділу Тимура» Головного управління розвідки Міноборони України провели успішну спеціальну контрдиверсійну операцію, в результаті якої знешкодили дві групи військовослужбовців 10-ї окремої гвардійської бригади спецпризначення головного управління генштабу російської армії.
Відповідне відео опублікувала прес-служба ГУР.
Завдяки успішній агентурній роботі, зокрема інформації, отриманій із середовища противника, а також застосуванню технічних засобів розвідки, українські воєнні розвідники встановили склад ворожих груп і маршрути їхнього пересування, — розповіли у ГУР.
Зазначається, що на основі отриманих розвідданих бійці «спецпідрозділу Тимура» організували засідку для перехоплення російських спецпризначенців:
- після виявлення противника розвідники завдали вогневого ураження та провели зачистку місцевості. Одного військовослужбовця російського спецназу взяли в полон;
- у результаті операції знешкоджено дві групи російського спецназу ГУ ГШ ЗС РФ.
10-та окрема гвардійська бригада спеціального призначення гу гш зс рф — кадрове з'єднання російської воєнної розвідки, військовослужбовці якого брали участь у війнах проти Грузії та України, а також у російській військовій кампанії в Сирії, — наголошують у ГУР. — Присутність представників цієї бригади на окупованих територіях України була задокументована ще у 2014−2015 роках.