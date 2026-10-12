Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n216756-rozvidnyky-gur-zneshkodyly-dvi-grupy-rosiyskogo-specnazu-video.html

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Бійці «Спецпідрозділу Тимура» Головного управління розвідки Міноборони України провели успішну спеціальну контрдиверсійну операцію, в результаті якої знешкодили дві групи військовослужбовців 10-ї окремої гвардійської бригади спецпризначення головного управління генштабу російської армії.

Відповідне відео опублікувала прес-служба ГУР.

Завдяки успішній агентурній роботі, зокрема інформації, отриманій із середовища противника, а також застосуванню технічних засобів розвідки, українські воєнні розвідники встановили склад ворожих груп і маршрути їхнього пересування, — розповіли у ГУР.

Зазначається, що на основі отриманих розвідданих бійці «спецпідрозділу Тимура» організували засідку для перехоплення російських спецпризначенців:

після виявлення противника розвідники завдали вогневого ураження та провели зачистку місцевості. Одного військовослужбовця російського спецназу взяли в полон;

у результаті операції знешкоджено дві групи російського спецназу ГУ ГШ ЗС РФ.