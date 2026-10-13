Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российские дроны атаковали медучреждение в Хмельницкой области, пострадали четверо пациентов. Фото:

Российские дроны атаковали больницу в Хмельницкой области — есть раненые

13 окт 2026, 09:24
999

Російські дрони камікадзе атакували Хмельницьку область.

Упродовж доби ворог неодноразово атакував Хмельниччину ударними безпілотниками. Під час однієї з атак окупанти пошкодили медичний заклад. Постраждали четверо пацієнтів, у них діагностували незначні травми. Пораненим надали допомогу. Про це голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив у Telegram.

Також пошкоджено вікна та вхідну групу медзакладу й автомобілі, припарковані поруч.

Тюрін поінформував, що в області працювали сили ППО і є збиття. Подробиці він пообіцяв повідомити згодом.

Нагадаємо, в Харкові троє осіб загинули внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Холодногірському районі. Також наразі відомо про 10 постраждалих. На місці триває пошуково-рятувальна операція.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров