Российские дроны атаковали медучреждение в Хмельницкой области, пострадали четверо пациентов. Фото:

https://racurs.ua/n216773-rossiyskie-drony-atakovali-bolnicu-v-hmelnickoy-oblasti-est-ranenye.html

Ракурс

Російські дрони камікадзе атакували Хмельницьку область.

Упродовж доби ворог неодноразово атакував Хмельниччину ударними безпілотниками. Під час однієї з атак окупанти пошкодили медичний заклад. Постраждали четверо пацієнтів, у них діагностували незначні травми. Пораненим надали допомогу. Про це голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив у Telegram.

Також пошкоджено вікна та вхідну групу медзакладу й автомобілі, припарковані поруч.

Тюрін поінформував, що в області працювали сили ППО і є збиття. Подробиці він пообіцяв повідомити згодом.

Нагадаємо, в Харкові троє осіб загинули внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Холодногірському районі. Також наразі відомо про 10 постраждалих. На місці триває пошуково-рятувальна операція.