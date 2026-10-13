В Киевской области один человек погиб, трое пострадали в результате атак РФ. Фото:

https://racurs.ua/n216774-rf-atakovala-kievschinu-odin-chelovek-pogib-troe-postradali.html

Ракурс

Армія Російської Федерації завдала ударів по Київщині.

За останню добу в регіоні внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще троє отримали травми. Обстріл пошкодив 21 об'єкт — 11 приватних домоволодінь, чотири транспортні засоби, приміщення адміністративних будівель, будинок культури, заклад освіти, складську будівлю та об'єкт інфраструктури. Про це Київська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

У Броварському районі пошкоджені два приватні домоволодіння та автомобіль. У Бучанському районі росіяни пошкодили дев’ять приватних домоволодінь, два авто й склад. Адмінбудівля, будинок культури, заклад освіти та транспортний засіб зазнали пошкоджень у Білоцерківському районі.

Нагадаємо, під час однієї з атак на Хмельницьку область російські окупанти пошкодили медичний заклад. Постраждали четверо пацієнтів, у них діагностували незначні травми. Пораненим надали допомогу. Також пошкоджено вікна та вхідну групу медзакладу й автомобілі, припарковані поруч.