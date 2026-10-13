Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n216786-drony-unichtojili-vrajeskuu-sau-msta-s-i-transport-okkupantov-video.html

Ракурс

У прикордонні Півночі України дрони підрозділу «Химера» 105-го прикордонного загону ДПСУ знищили самохідну артилерійську установку «Мста-С» та транспорт російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 13 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Техніка, яка мала возити боєприпаси, людей і вести вогонь по наших позиціях, перетворюється на обгорілий брухт, — наголошують у ДПСУ.

В одному з епізодів цього відео показано, як український дрон атакує ворожу «Газель». «Всередині видно російського військового, який навіть не встиг зрозуміти, що відбувається, і зреагувати на приліт. Окупанти звикли почуватися невразливими, поки не опиняються в об'єктиві наших операторів», — розповіли у ДПСУ.

Зазначається, що за кожним таким кадром стоять розвідка, координація, технічна підготовка й сотні годин роботи операторів.