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Ракурс
Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео

Дроны уничтожили вражескую САУ «Мста-С» и транспорт оккупантов (ВИДЕО)

13 окт 2026, 16:44
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У прикордонні Півночі України дрони підрозділу «Химера» 105-го прикордонного загону ДПСУ знищили самохідну артилерійську установку «Мста-С» та транспорт російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 13 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Техніка, яка мала возити боєприпаси, людей і вести вогонь по наших позиціях, перетворюється на обгорілий брухт, — наголошують у ДПСУ.

В одному з епізодів цього відео показано, як український дрон атакує ворожу «Газель». «Всередині видно російського військового, який навіть не встиг зрозуміти, що відбувається, і зреагувати на приліт. Окупанти звикли почуватися невразливими, поки не опиняються в об'єктиві наших операторів», — розповіли у ДПСУ.

Зазначається, що за кожним таким кадром стоять розвідка, координація, технічна підготовка й сотні годин роботи операторів.

Кожен знищений транспорт і кожна уражена артилерійська установка гарантують менше ударів по наших прикордонних громадах і більше шансів для наших захисників, — наголошують у Держприкордонслужбі.

Источник: Ракурс


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