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Последствия падения БПЛА в Малехове во Львовской области, фото: ГСЧС

Российский беспилотник упал на жилищный сектор села во Львовской области — есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

13 окт 2026, 18:49
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На Львівщині російський безпілотник впав у житловий сектор села Малехів.

Наразі відомо про трьох постраждалих. Про це сьогодні, 13 жовтня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Попередньо внаслідок падіння дрона пошкоджені кілька приватних житлових будинків та автомобіль, — розповіли у відомстві. — Рятувальники працюють на місці події.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький у своєму Telegram-каналі повідомив, що під час час повітряної тривоги, яка тривала з 15.04 по 15.31, у Малехові ворожий безпілотник, падаючи, частково зруйнував два житлові будинки та гараж. Знищено три автомобілі.

На щастя, без жертв. Швидкого одужання трьом постраждалим, — зазначив очільник ОВА.

Наслідки падіння БПЛА у Малехові на Львівщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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