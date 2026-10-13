Наслідки падіння БПЛА у Малехові на Львівщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n216789-rosiyskyy-bezpilotnyk-vpav-na-jytlovyy-sektor-sela-na-lvivschyni-ie-postrajdali-foto-video.html

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На Львівщині російський безпілотник впав у житловий сектор села Малехів.

Наразі відомо про трьох постраждалих. Про це сьогодні, 13 жовтня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Попередньо внаслідок падіння дрона пошкоджені кілька приватних житлових будинків та автомобіль, — розповіли у відомстві. — Рятувальники працюють на місці події.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький у своєму Telegram-каналі повідомив, що під час час повітряної тривоги, яка тривала з 15.04 по 15.31, у Малехові ворожий безпілотник, падаючи, частково зруйнував два житлові будинки та гараж. Знищено три автомобілі.