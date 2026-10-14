Військові 115-ї окремої механізованої бригади ЗСУ зенітним FPV-дроном уразили новітній модернізований ударний гелікоптер російських загарбникiв Мі-28 НМ.

Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

Результат ювелірної роботи пілотів ЗРДн «Прибульці» — уражений новітній модернізований російський ударний гелікоптер, — вказано в описі відео. — Зенітний FPV-дрон перехопив борт у повітрі, не залишивши шансів ані техніці, ані екіпажу.