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Уничтожение вражеского вертолета, скриншот видео
Зенитный FPV-дрон уничтожил новейший российский вертолет (ВИДЕО)https://racurs.ua/n216806-zenitnyy-fpv-dron-unichtojil-noveyshiy-rossiyskiy-vertolet-video.htmlРакурс
Військові 115-ї окремої механізованої бригади ЗСУ зенітним FPV-дроном уразили новітній модернізований ударний гелікоптер російських загарбникiв Мі-28 НМ.
Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.
Результат ювелірної роботи пілотів ЗРДн «Прибульці» — уражений новітній модернізований російський ударний гелікоптер, — вказано в описі відео. — Зенітний FPV-дрон перехопив борт у повітрі, не залишивши шансів ані техніці, ані екіпажу.