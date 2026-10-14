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Последствия падения обломков БпЛА в Луцке 14 октября, фото: «Общественное Луцк»

Обломки беспилотника упали на магазин в Луцке — есть погибшие и раненые (ФОТО, ВИДЕО)

14 окт 2026, 13:58
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У Луцьку сьогодні, 14 жовтня, внаслідок падіння уламків сталося масштабна пожежа.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Волинської ОВА Роман Романюк.

Внаслідок падіння уламків:

  • на вулиці Конякіна виникла масштабна пожежа в гуртівні «Єврогурт». Вогонь охопив усю будівлю. Станом на зараз пожежу локалізовано. Попередньо, семеро людей постраждали;
  • пошкоджено квартиру на дев’ятому поверсі житлового будинку на проспекті Соборності. Попередньо, двоє людей постраждали. Горіння в будинку немає.

Загалом маємо дев’ятьох постраждалих, серед них одна дитина. На місцях працюють рятувальники, медики та інші профільні служби, — наголосив очільник ОВА.

Згодом Романюк уточнив, що на місці падіння уламків ворожого БпЛА знайшли два тіла, ще одна людина померла в лікарні. Ще десятьох травмовано.

Крім того, сьогодні вночі у Луцьку внаслідок влучання ворожого БпЛА близько другої години ночі виникла пожежа на території нафтобази. Про це повідомляє прес-служба Луцької міської ради. Рятувальники ліквідували пожежу о 4.38.

Источник: Ракурс


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