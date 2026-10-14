Наслідки падіння уламків БпЛА у Луцьку 14 жовтня, фото: «Суспільне Луцьк»

https://racurs.ua/ua/n216807-ulamky-bezpilotnyka-vpaly-na-gurtivnu-u-lucku-ie-zagybli-ta-poraneni-foto-video.html

Ракурс

У Луцьку сьогодні, 14 жовтня, внаслідок падіння уламків сталося масштабна пожежа.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Волинської ОВА Роман Романюк.

Внаслідок падіння уламків:

на вулиці Конякіна виникла масштабна пожежа в гуртівні «Єврогурт». Вогонь охопив усю будівлю. Станом на зараз пожежу локалізовано. Попередньо, семеро людей постраждали;

пошкоджено квартиру на дев’ятому поверсі житлового будинку на проспекті Соборності. Попередньо, двоє людей постраждали. Горіння в будинку немає.

Загалом маємо дев’ятьох постраждалих, серед них одна дитина. На місцях працюють рятувальники, медики та інші профільні служби, — наголосив очільник ОВА.

Згодом Романюк уточнив, що на місці падіння уламків ворожого БпЛА знайшли два тіла, ще одна людина померла в лікарні. Ще десятьох травмовано.

Крім того, сьогодні вночі у Луцьку внаслідок влучання ворожого БпЛА близько другої години ночі виникла пожежа на території нафтобази. Про це повідомляє прес-служба Луцької міської ради. Рятувальники ліквідували пожежу о 4.38.