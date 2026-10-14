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Наслідки падіння уламків БпЛА у Луцьку 14 жовтня, фото: «Суспільне Луцьк»
Уламки безпілотника впали на гуртівню у Луцьку — є загиблі та поранені (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216807-ulamky-bezpilotnyka-vpaly-na-gurtivnu-u-lucku-ie-zagybli-ta-poraneni-foto-video.htmlРакурс
У Луцьку сьогодні, 14 жовтня, внаслідок падіння уламків сталося масштабна пожежа.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Волинської ОВА Роман Романюк.
Внаслідок падіння уламків:
- на вулиці Конякіна виникла масштабна пожежа в гуртівні «Єврогурт». Вогонь охопив усю будівлю. Станом на зараз пожежу локалізовано. Попередньо, семеро людей постраждали;
- пошкоджено квартиру на дев’ятому поверсі житлового будинку на проспекті Соборності. Попередньо, двоє людей постраждали. Горіння в будинку немає.
Загалом маємо дев’ятьох постраждалих, серед них одна дитина. На місцях працюють рятувальники, медики та інші профільні служби, — наголосив очільник ОВА.
Згодом Романюк уточнив, що на місці падіння уламків ворожого БпЛА знайшли два тіла, ще одна людина померла в лікарні. Ще десятьох травмовано.
Крім того, сьогодні вночі у Луцьку внаслідок влучання ворожого БпЛА близько другої години ночі виникла пожежа на території нафтобази. Про це повідомляє прес-служба Луцької міської ради. Рятувальники ліквідували пожежу о 4.38.