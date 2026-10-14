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Последствия российского удара в Винницкой области, фото: ГСЧС

Россияне атаковали объект железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области, возник масштабный пожар (ФОТО, ВИДЕО)

14 окт 2026, 14:45
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Російські загарбники атакували об'єкт залізничної інфраструктури на Вінниччині.

Про це сьогодні, 14 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа. Через постійну загрозу повторних ударів ворожих БпЛА та балістичних ракет рятувальники вимушено переривали роботи, — розповіли у відомстві.

Всі осередки пожежі ліквідовано, сапери обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Загиблих і травмованих немає.

Прес-служба Вінницької ОВА повідомляє, що вночі було атаковано обʼєкт залізничної інфраструктури у Жмеринському районі, завдано значних руйнувань.

Источник: Ракурс


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