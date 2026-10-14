Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського удару на Вінниччині, фото: ДСНС

Росіяни атакували об'єкт залізничної інфраструктури на Вінниччині, виникла масштабна пожежа (ФОТО, ВІДЕО)

14 жов 2026, 14:45
999

Російські загарбники атакували об'єкт залізничної інфраструктури на Вінниччині.

Про це сьогодні, 14 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа. Через постійну загрозу повторних ударів ворожих БпЛА та балістичних ракет рятувальники вимушено переривали роботи, — розповіли у відомстві.

Всі осередки пожежі ліквідовано, сапери обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Загиблих і травмованих немає.

Прес-служба Вінницької ОВА повідомляє, що вночі було атаковано обʼєкт залізничної інфраструктури у Жмеринському районі, завдано значних руйнувань.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів