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Последствия российского удара по Изюму, фото: ГСЧС
Россияне ударили КАБами по Изюму — есть пострадавшие (ФОТО)https://racurs.ua/n216838-rossiyane-udarili-kabami-po-izumu-est-postradavshie-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали удару по житловому сектору в місті Ізюмі на Харківщині.
Постраждали троє людей. Про це сьогодні, 15 жовтня, повідомляє прес-служба ДСНС.
На місці російських авіаударів:
- зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки й господарські споруди;
- вибуховою хвилею також пошкоджені паркан пожежно-рятувального підрозділу;
- на території одного з приватних домоволодінь горів гараж. Пожежу оперативно ліквідували.
Прес-служба Ізюмської РВА повідомляє, що удару по місту було завдано керованими авіабомбами.