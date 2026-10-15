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Последствия российского удара по Изюму, фото: ГСЧС

Россияне ударили КАБами по Изюму — есть пострадавшие (ФОТО)

15 окт 2026, 15:14
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Російські загарбники завдали удару по житловому сектору в місті Ізюмі на Харківщині.

Постраждали троє людей. Про це сьогодні, 15 жовтня, повідомляє прес-служба ДСНС.

На місці російських авіаударів:

  • зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки й господарські споруди;
  • вибуховою хвилею також пошкоджені паркан пожежно-рятувального підрозділу;
  • на території одного з приватних домоволодінь горів гараж. Пожежу оперативно ліквідували.

Прес-служба Ізюмської РВА повідомляє, що удару по місту було завдано керованими авіабомбами.

Наслідки російського удару по Ізюму, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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