Наслідки російського удару по Ізюму, фото: ДСНС

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Російські загарбники завдали удару по житловому сектору в місті Ізюмі на Харківщині.

Постраждали троє людей. Про це сьогодні, 15 жовтня, повідомляє прес-служба ДСНС.

На місці російських авіаударів:

зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки й господарські споруди;

вибуховою хвилею також пошкоджені паркан пожежно-рятувального підрозділу;

на території одного з приватних домоволодінь горів гараж. Пожежу оперативно ліквідували.

Прес-служба Ізюмської РВА повідомляє, що удару по місту було завдано керованими авіабомбами.