Последствия российского удара по Славянску 15 октября, фото: ГСЧС

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У Слов’янську на Донеччині внаслідок російського авіаудару загинули двоє людей.

Про це сьогодні, 15 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Були пошкоджені приватний та триповерховий житлові будинки, під завалами яких опинилися люди.

Під час розбору зруйнованих конструкцій одноповерхового будинку надзвичайники виявили фрагменти людського тіла, які передали співробітникам поліції для подальшої ідентифікації. Також у пошкодженій 3-поверхівці рятувальники деблокували тіло загиблої жінки 1973 р. н., — розповіли у відомстві.

Аварійно-рятувальні роботи вже завершені. Загалом надзвичайники спільно з комунальниками розібрали 41,5 тонни будівельних конструкцій.

Крім того, вчора, 14 жовтня, близько 22.00, ворог вдарив по Словʼянську з РСЗВ «Смерч».

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Два залпи прийшлися по двох локаціях з багатоповерховою забудовою. Частково зруйновано одну багатоповерхівку. Ще 9 пошкоджено, — зазначив він.

Внаслідок цього обстрілу поранено чотирьох людей. Трьох з них госпіталізували, одному допомогу надали амбулаторно.