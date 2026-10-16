Масштабные отключения света возникли на Ровенщине в результате атаки РФ. Фото:

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Російські окупанти 16 жовтня атакували магістральну мережу в Рівненській області.

Унаслідок ударів дронів ворога по магістральній мережі НЕК «Укренерго» була пошкоджена енергетична інфраструктура, задіяна в енергозабезпеченні Рівненщини. Масштабні знеструмлення сталися у Рівному та прилеглих районах. Енергетики намагаються повернути світло за резервними схемами. Про це «Укренерго» повідомило у Telegram.

Також у компанії уточнили, що тривають відновлювальні роботи у Волинській області продовжуються. Зокрема, у Луцьку, де мережі живлення якого були серйозно пошкоджені внаслідок нічних ударів.

Очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив у Telegram, що під час нової хвилі на обласний центр була пошкоджена низка об'єктів цивільної інфраструктури, у тому числі школа. На жаль, є загиблий.

Тим часом секретар Рівненської міської ради Віктор Шакирзян поінформував у Telegram, що критична інфраструктура міста переходить на альтернативні джерела живлення. Енергетики вже працюють над усуненням проблеми та відновленням електропостачання.

Нагадаємо, секретар міської ради Луцька Андрій Разумовський заявив, що після сьогоднішнього російського обстрілу електропостачання в місті може не бути щонайменше 24 години. Всі комунальні служби, котельні, лікарні Луцька працюють на генераторах.