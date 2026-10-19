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Ракурс
Последствия российских обстрелов Харьковщины, фото: ГСЧС

Россияне убили младенца в детской коляске на Харьковщине (ФОТО)

19 окт 2026, 18:17
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Російські загарбники вдарили безпілотником по центральному парку Нової Водолаги на Харківщині.

В момент удару там було багато людей, зокрема родин із дітьми. Про це повідомляє прес-служба МВС.

Внаслідок атаки:

  • загинули дві жінки та немовля, яке перебувало у дитячому візочку;
  • щонайменше 14 людей поранені, серед них — семеро дітей.

В ці хвилини всі екстрені служби на місці, наші підрозділи надають домедичну допомогу постраждалим та обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів, — зазначив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

Черговий російський удар по цивільних. Атака по дітях, яка не мала жодного військового сенсу, — додав він.

Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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