Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: ДСНС
Росіяни убили немовля в дитячому візочку на Харківщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216897-rosiyany-ubyly-nemovlya-v-dytyachomu-vizochku-na-harkivschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вдарили безпілотником по центральному парку Нової Водолаги на Харківщині.
В момент удару там було багато людей, зокрема родин із дітьми. Про це повідомляє прес-служба МВС.
Внаслідок атаки:
- загинули дві жінки та немовля, яке перебувало у дитячому візочку;
- щонайменше 14 людей поранені, серед них — семеро дітей.
В ці хвилини всі екстрені служби на місці, наші підрозділи надають домедичну допомогу постраждалим та обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів, — зазначив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.
Черговий російський удар по цивільних. Атака по дітях, яка не мала жодного військового сенсу, — додав він.