Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: ДСНС

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Російські загарбники вдарили безпілотником по центральному парку Нової Водолаги на Харківщині.

В момент удару там було багато людей, зокрема родин із дітьми. Про це повідомляє прес-служба МВС.

Внаслідок атаки:

загинули дві жінки та немовля, яке перебувало у дитячому візочку;

щонайменше 14 людей поранені, серед них — семеро дітей.

В ці хвилини всі екстрені служби на місці, наші підрозділи надають домедичну допомогу постраждалим та обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів, — зазначив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.