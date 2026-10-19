Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n216902-ukrainskie-drony-unichtojili-puskovuu-ustanovku-generator-i-kvadrocikly-rossiyan-video.html

Ракурс

На Північно-Слобожанському напрямку дрони бригади «Сталевий кордон» завдали низку ударів по техніці, обладнанню та позиціях російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 19 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Цього разу знищили 2 автомобілі, 2 квадроцикли, 2 склади, пускову установку дронів, генератор та 3 антени. Також ліквідували двох окупантів, — вказано в описі відео.

На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами дронів, та наслідки влучань.