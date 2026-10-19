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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Украинские дроны уничтожили пусковую установку, генератор и квадроциклы россиян (ВИДЕО)

19 окт 2026, 21:18
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На Північно-Слобожанському напрямку дрони бригади «Сталевий кордон» завдали низку ударів по техніці, обладнанню та позиціях російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 19 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Цього разу знищили 2 автомобілі, 2 квадроцикли, 2 склади, пускову установку дронів, генератор та 3 антени. Також ліквідували двох окупантів, — вказано в описі відео.

На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами дронів, та наслідки влучань.

Источник: Ракурс


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