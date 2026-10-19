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Знищення російських загарбників, скріншот відео
Українські дрони знищили пускову установку, генератор та квадроцикли росіян (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216902-ukrayinski-drony-znyschyly-puskovu-ustanovku-generator-ta-kvadrocykly-rosiyan-video.htmlРакурс
На Північно-Слобожанському напрямку дрони бригади «Сталевий кордон» завдали низку ударів по техніці, обладнанню та позиціях російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 19 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Цього разу знищили 2 автомобілі, 2 квадроцикли, 2 склади, пускову установку дронів, генератор та 3 антени. Також ліквідували двох окупантів, — вказано в описі відео.
На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами дронів, та наслідки влучань.