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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Українські дрони знищили пускову установку, генератор та квадроцикли росіян (ВІДЕО)

19 жов 2026, 21:18
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На Північно-Слобожанському напрямку дрони бригади «Сталевий кордон» завдали низку ударів по техніці, обладнанню та позиціях російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 19 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Цього разу знищили 2 автомобілі, 2 квадроцикли, 2 склади, пускову установку дронів, генератор та 3 антени. Також ліквідували двох окупантів, — вказано в описі відео.

На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами дронів, та наслідки влучань.

Джерело: Ракурс


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