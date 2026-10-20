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Россияне за сутки потеряли более 1,5 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Российские захватчики за сутки потеряли 1 тыс. 560 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)

20 окт 2026, 09:08
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення втратили вже близько 1 млн 568 тис. 720 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 560 осіб. Про це сьогодні, 20 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 12 тис. 425 танків;
  • 25 тис. 570 бойових броньованих машин;
  • 51 тис. 359 одиниць артилерійських систем;
  • 2 тис. 227 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 714 одиниць засобів ППО;
  • 449 літаків;
  • 356 гелікоптерів;
  • 2 тис. 986 наземних робототехнічних комплексів;
  • 571 тис. 572 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 5 тис. 138 крилатих ракет;
  • 35 кораблів та катерів;
  • два підводні човни;
  • 164 тис. 871 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 842 одиниці спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 206 бойових зіткнень.

Ворог учора завдав одного ракетного та 63 авіаудари, зокрема скинув 217 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8 тис. 784 дрони-камікадзе та здійснили 2 тис. 607 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Уланове, Писарівка, Кореньок, Хотінь, Мала Корчаківка, Юнаківка, Лужки та Велика Рибиця. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони Писарівки, Різниківки й Сінного.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили пункт управління безпілотними літальними апаратами та два райони зосередження особового складу противника.

Источник: Ракурс


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