Российские захватчики за сутки потеряли 1 тыс. 560 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n216908-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-560-chelovek-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення втратили вже близько 1 млн 568 тис. 720 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 560 осіб. Про це сьогодні, 20 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 12 тис. 425 танків;
- 25 тис. 570 бойових броньованих машин;
- 51 тис. 359 одиниць артилерійських систем;
- 2 тис. 227 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 714 одиниць засобів ППО;
- 449 літаків;
- 356 гелікоптерів;
- 2 тис. 986 наземних робототехнічних комплексів;
- 571 тис. 572 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 5 тис. 138 крилатих ракет;
- 35 кораблів та катерів;
- два підводні човни;
- 164 тис. 871 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 842 одиниці спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 206 бойових зіткнень.
Ворог учора завдав одного ракетного та 63 авіаудари, зокрема скинув 217 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8 тис. 784 дрони-камікадзе та здійснили 2 тис. 607 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.
На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Уланове, Писарівка, Кореньок, Хотінь, Мала Корчаківка, Юнаківка, Лужки та Велика Рибиця. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони Писарівки, Різниківки й Сінного.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили пункт управління безпілотними літальними апаратами та два райони зосередження особового складу противника.