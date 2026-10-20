Росіяни за добу втратили понад 1,5 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n216908-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-1-tys-560-osib-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення втратили вже близько 1 млн 568 тис. 720 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 560 осіб. Про це сьогодні, 20 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 425 танків;

25 тис. 570 бойових броньованих машин;

51 тис. 359 одиниць артилерійських систем;

2 тис. 227 одиниць РСЗВ;

1 тис. 714 одиниць засобів ППО;

449 літаків;

356 гелікоптерів;

2 тис. 986 наземних робототехнічних комплексів;

571 тис. 572 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 138 крилатих ракет;

35 кораблів та катерів;

два підводні човни;

164 тис. 871 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 842 одиниці спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 206 бойових зіткнень.

Ворог учора завдав одного ракетного та 63 авіаудари, зокрема скинув 217 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8 тис. 784 дрони-камікадзе та здійснили 2 тис. 607 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Уланове, Писарівка, Кореньок, Хотінь, Мала Корчаківка, Юнаківка, Лужки та Велика Рибиця. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони Писарівки, Різниківки й Сінного.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили пункт управління безпілотними літальними апаратами та два райони зосередження особового складу противника.