Оккупанты обстреляли частный сектор в Харькове, пострадали шесть человек. Фото:

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Ракурс

Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Харкову.

У вівторок, 20 жовтня, окупанти атакували приватний сектор в Новобаварському районі міста. П’ятеро людей постраждали від ворожого обстрілу. Четверо людей зазнали поранень. Госпіталізувати довелося трьох. Ще одна людина отримала гостру реакцію на стрес. Усім надається необхідна медична допомога. Про це очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Також внаслідок удару були пошкоджені приватні будинки та цивільне підприємство. Екстрені служби вже працюють на місці та усувають наслідки атаки.

Нагадаємо, 20 жовтня у місті Дубно росіяни вдарили по гіпермаркету мережі «Епіцентр». Троє людей поранені. Двох із постраждалих госпіталізували. Через сильне задимлення жителів Дубна та прилеглих сіл просять щільно зачинити вікна та двері й обмежити перебування на вулиці.