Силы обороны поразили ряд важных целей, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n216950-porajeny-punkty-upravleniya-i-sklady-mtz-vraga-na-vot-genshtab.html

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Сили оборони України вчора, 20 жовтня, та в ніч на сьогодні, 21 жовтня, уразили низку цілей на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено пункти управління підрозділів окупантів у районі Луганська та в районі населеного пункту Курахове Донецької області.

Ураження таких об'єктів порушує систему управління військами армії рф та ускладнює координацію її підрозділів на полі бою, — наголошують у Генштабі.

Також уражено склади матеріально-технічних засобів російського агресора в районі населеного пункту Яни-Капу в тимчасово окупованому українському Криму та в районі Чистякового на Донеччині.