Поражены пункты управления и склады МТЗ врага на ВОТ — Генштабhttps://racurs.ua/n216950-porajeny-punkty-upravleniya-i-sklady-mtz-vraga-na-vot-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України вчора, 20 жовтня, та в ніч на сьогодні, 21 жовтня, уразили низку цілей на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема, уражено пункти управління підрозділів окупантів у районі Луганська та в районі населеного пункту Курахове Донецької області.
Ураження таких об'єктів порушує систему управління військами армії рф та ускладнює координацію її підрозділів на полі бою, — наголошують у Генштабі.
Також уражено склади матеріально-технічних засобів російського агресора в районі населеного пункту Яни-Капу в тимчасово окупованому українському Криму та в районі Чистякового на Донеччині.
Знищення запасів ускладнює противнику забезпечення підрозділів і знижує їхню спроможність вести бойові дії, — наголошують у Генштабі.