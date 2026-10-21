Сили оборони уразили низку важливих цілей, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n216950-urajeno-punkty-upravlinnya-ta-sklady-mtz-voroga-na-tot-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України вчора, 20 жовтня, та в ніч на сьогодні, 21 жовтня, уразили низку цілей на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено пункти управління підрозділів окупантів у районі Луганська та в районі населеного пункту Курахове Донецької області.

Ураження таких об'єктів порушує систему управління військами армії рф та ускладнює координацію її підрозділів на полі бою, — наголошують у Генштабі.

Також уражено склади матеріально-технічних засобів російського агресора в районі населеного пункту Яни-Капу в тимчасово окупованому українському Криму та в районі Чистякового на Донеччині.