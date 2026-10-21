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Сили оборони уразили низку важливих цілей, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Уражено пункти управління та склади МТЗ ворога на ТОТ — Генштаб

21 жов 2026, 16:57
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Сили оборони України вчора, 20 жовтня, та в ніч на сьогодні, 21 жовтня, уразили низку цілей на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено пункти управління підрозділів окупантів у районі Луганська та в районі населеного пункту Курахове Донецької області.

Ураження таких об'єктів порушує систему управління військами армії рф та ускладнює координацію її підрозділів на полі бою, — наголошують у Генштабі.

Також уражено склади матеріально-технічних засобів російського агресора в районі населеного пункту Яни-Капу в тимчасово окупованому українському Криму та в районі Чистякового на Донеччині.

Знищення запасів ускладнює противнику забезпечення підрозділів і знижує їхню спроможність вести бойові дії, — наголошують у Генштабі.

Джерело: Ракурс


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