Последствия российской атаки в Ровно, фото: Ровенская ОВА

https://racurs.ua/n216955-rossiyane-udarili-po-supermarketu-metro-v-rovno-foto.html

Ракурс

Російські загарбники атакували заклад торговельної мережі «Метро» у Рівному.

Про це сьогодні, 21 жовтня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

За попередньою інформацією, люди не поранені, — зазначив він.

Також сьогодні внаслідок ворожої атаки постраждав житловий сектор міста — в одному з багатоквартирних будинків виникла пожежа, її локалізували.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що займання на об'єкті торгівлі у Рівному ліквідована.

Також пожежа виникла в багатоквартирному житловому будинку. Вогнеборці ліквідували пожежу та евакуювали 11 мешканців. Вогонь пошкодив три квартири, — розповіли у відомстві.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.