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Термоплащи не спасли россиян от украинских дронов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n216959-termoplaschi-ne-spasli-rossiyan-ot-ukrainskih-dronov-video.htmlРакурс
Кущі, термоплащі та укриття не допомогли російським загарбникам врятуватися від скидів важких українських бомберів.
Відповідне відео сьогодні, 21 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
На відео показано моменти завдання ударів по російських загарбниках скидами з важких дронів «Немезіс» та «Вампір».