Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Термоплащи не спасли россиян от украинских дронов (ВИДЕО)

21 окт 2026, 22:41
999

Кущі, термоплащі та укриття не допомогли російським загарбникам врятуватися від скидів важких українських бомберів.

Відповідне відео сьогодні, 21 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На відео показано моменти завдання ударів по російських загарбниках скидами з важких дронів «Немезіс» та «Вампір».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров