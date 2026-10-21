Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n216959-termoplaschi-ne-spasli-rossiyan-ot-ukrainskih-dronov-video.html

Ракурс

Кущі, термоплащі та укриття не допомогли російським загарбникам врятуватися від скидів важких українських бомберів.

Відповідне відео сьогодні, 21 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На відео показано моменти завдання ударів по російських загарбниках скидами з важких дронів «Немезіс» та «Вампір».