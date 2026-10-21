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Знищення російських загарбників, скріншот відео
Термоплащі не врятували росіян від українських дронів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216959-termoplaschi-ne-vryatuvaly-rosiyan-vid-ukrayinskyh-droniv-video.htmlРакурс
Кущі, термоплащі та укриття не допомогли російським загарбникам врятуватися від скидів важких українських бомберів.
Відповідне відео сьогодні, 21 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
На відео показано моменти завдання ударів по російських загарбниках скидами з важких дронів «Немезіс» та «Вампір».