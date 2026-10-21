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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Термоплащі не врятували росіян від українських дронів (ВІДЕО)

21 жов 2026, 22:41
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Кущі, термоплащі та укриття не допомогли російським загарбникам врятуватися від скидів важких українських бомберів.

Відповідне відео сьогодні, 21 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На відео показано моменти завдання ударів по російських загарбниках скидами з важких дронів «Немезіс» та «Вампір».

Джерело: Ракурс


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