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Последствия российской атаки в Сумах, фото: ГСЧС
Россияне атаковали гражданский транспорт в Сумах, возник пожар (ФОТО)https://racurs.ua/n216966-rossiyane-atakovali-grajdanskiy-transport-v-sumah-voznik-pojar-foto.htmlРакурс
Російські загарбники атакували цивільний транспорт у Сумах.
Рятувальникам довелося ліквідовувати пожежу в умовах загрози повторних ударів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Унаслідок влучання російського FPV-дрона в автомобіль:
- виникла пожежа;
- також пошкоджено інші транспортні засоби.
- вибуховою хвилею повибивало вікна п’ятиповерхового житлового будинку.
Попри складну безпекову ситуацію та загрозу повторних атак, рятувальники оперативно ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, травмовано одну людину, — розповіли у відомстві.