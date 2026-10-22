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Последствия российской атаки в Сумах, фото: ГСЧС

Россияне атаковали гражданский транспорт в Сумах, возник пожар (ФОТО)

22 окт 2026, 10:55
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Російські загарбники атакували цивільний транспорт у Сумах.

Рятувальникам довелося ліквідовувати пожежу в умовах загрози повторних ударів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Унаслідок влучання російського FPV-дрона в автомобіль:

  • виникла пожежа;
  • також пошкоджено інші транспортні засоби.
  • вибуховою хвилею повибивало вікна п’ятиповерхового житлового будинку.

Попри складну безпекову ситуацію та загрозу повторних атак, рятувальники оперативно ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, травмовано одну людину, — розповіли у відомстві.

Наслідки російської атаки у Сумах, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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