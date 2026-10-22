Последствия российской атаки в Сумах, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n216966-rossiyane-atakovali-grajdanskiy-transport-v-sumah-voznik-pojar-foto.html

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Російські загарбники атакували цивільний транспорт у Сумах.

Рятувальникам довелося ліквідовувати пожежу в умовах загрози повторних ударів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Унаслідок влучання російського FPV-дрона в автомобіль:

виникла пожежа;

також пошкоджено інші транспортні засоби.

вибуховою хвилею повибивало вікна п’ятиповерхового житлового будинку.