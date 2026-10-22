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Наслідки російської атаки у Сумах, фото: ДСНС
Росіяни атакували цивільний транспорт у Сумах, виникла пожежа (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216966-rosiyany-atakuvaly-cyvilnyy-transport-u-sumah-vynykla-pojeja-foto.htmlРакурс
Російські загарбники атакували цивільний транспорт у Сумах.
Рятувальникам довелося ліквідовувати пожежу в умовах загрози повторних ударів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Унаслідок влучання російського FPV-дрона в автомобіль:
- виникла пожежа;
- також пошкоджено інші транспортні засоби.
- вибуховою хвилею повибивало вікна п’ятиповерхового житлового будинку.
Попри складну безпекову ситуацію та загрозу повторних атак, рятувальники оперативно ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, травмовано одну людину, — розповіли у відомстві.