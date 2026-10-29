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Обезвреживание российской авиабомбы, фото: ГСЧС
500-килограммовую российскую авиабомбу обезвредили на Хортице (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n217124-500-kilogrammovuu-rossiyskuu-aviabombu-obezvredili-na-hortice-foto-video.htmlРакурс
У Запоріжжі знешкодили 500-кілограмову російську авіабомбу.
Про це сьогодні, 28 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.
Небезпечну знахідку після одного з ворожих обстрілів виявили лісівники на острові Хортиця. Фахівці ДСНС, які прибули на місце, ідентифікували боєприпас як ФАБ-500, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що операція зі знешкодження авіабомби була вкрай складною:
- через специфіку рельєфу спецтехніка проїхати не змогла, сапери йшли кілька кілометрів пішки крізь густі хащі;
- через постійні атаки російських дронів роботи доводилося неодноразово призупиняти заради безпеки особового складу.
Після підготовки піротехніки контрольовано знищили бомбу з дотриманням заходів безпеки.
Нагадуємо правила, які рятують життя: не підходьте до підозрілих предметів; не чіпайте їх руками; одразу телефонуйте 101, — наголошують у ДСНС.