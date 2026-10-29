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Ракурс
Знешкодження російської авіабомби, фото: ДСНС

500-кілограмову російську авіабомбу знешкодили на Хортиці (ФОТО, ВІДЕО)

29 жов 2026, 21:26
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У Запоріжжі знешкодили 500-кілограмову російську авіабомбу.

Про це сьогодні, 28 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Небезпечну знахідку після одного з ворожих обстрілів виявили лісівники на острові Хортиця. Фахівці ДСНС, які прибули на місце, ідентифікували боєприпас як ФАБ-500, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що операція зі знешкодження авіабомби була вкрай складною:

  • через специфіку рельєфу спецтехніка проїхати не змогла, сапери йшли кілька кілометрів пішки крізь густі хащі;
  • через постійні атаки російських дронів роботи доводилося неодноразово призупиняти заради безпеки особового складу.

Після підготовки піротехніки контрольовано знищили бомбу з дотриманням заходів безпеки.

Нагадуємо правила, які рятують життя: не підходьте до підозрілих предметів; не чіпайте їх руками; одразу телефонуйте 101, — наголошують у ДСНС.

Знешкодження російської авіабомби, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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