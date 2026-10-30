Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российской атаки в Черниговской области, фото: ГСЧС
Российский беспилотник атаковал жилищный сектор в Черниговской области — есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n217141-rossiyskiy-bespilotnik-atakoval-jilischnyy-sektor-v-chernigovskoy-oblasti-est-postradavshie-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 30 жовтня, вранці вдарили безпілотником по житловому району в Бобровиці Чернігівської області.
Пошкоджені багатоквартирні будинки, гаражі та автомобілі місцевих мешканців. Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Нацполіції.
Постраждали троє людей — 71-річна жінка, 23-річний та 48-річний чоловіки.
Пожежі вже ліквідували.