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Последствия российской атаки в Черниговской области, фото: ГСЧС

Российский беспилотник атаковал жилищный сектор в Черниговской области — есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

30 окт 2026, 14:40
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Російські загарбники сьогодні, 30 жовтня, вранці вдарили безпілотником по житловому району в Бобровиці Чернігівської області.

Пошкоджені багатоквартирні будинки, гаражі та автомобілі місцевих мешканців. Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Нацполіції.

Постраждали троє людей — 71-річна жінка, 23-річний та 48-річний чоловіки.

Пожежі вже ліквідували.

Наслідки російської атаки на Чернігівщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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