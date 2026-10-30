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Ракурс
Наслідки російської атаки на Чернігівщині, фото: ДСНС

Російський безпілотник атакував житловий сектор на Чернігівщині — є постраждалі (ФОТО, ВІДЕО)

30 жов 2026, 14:40
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Російські загарбники сьогодні, 30 жовтня, вранці вдарили безпілотником по житловому району в Бобровиці Чернігівської області.

Пошкоджені багатоквартирні будинки, гаражі та автомобілі місцевих мешканців. Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Нацполіції.

Постраждали троє людей — 71-річна жінка, 23-річний та 48-річний чоловіки.

Пожежі вже ліквідували.

Наслідки російської атаки на Чернігівщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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