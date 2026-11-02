Россия начала атаковать Украину большой версией дрона «Гербера». Фото:

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Ракурс

Армія РФ почала застосовувати велику версію БпЛА «Гербера» підвищеної дальності.

Ворог суттєво доопрацював безпілотні апарати «Гербера», які спочатку розроблялися як хибні цілі для перевантаження ППО. Нещодавно ворог почав застосовувати збільшену версію цблшл БпЛА. Новий зразок має розмах крил 3 м і довжину фюзеляжу 2,6 м. Завдяки новому паливному баку об'ємом 63 л безпілотник може подолати відстань до 1 тис. 200 км. Про це Головне управління розвідки Міноборони повідомило у Telegram.

Безпілотник оснастили двоциліндровим двотактним двигуном, який є фактично половиною двигуна від «Герані-2», виробництво якого локалізували в Алабузі. Безпілотник може нести бойову частину вагою до 25 кг.

Збільшена завдяки великому паливному баку операційна дальність БпЛА свідчить, що регіон його застосування може вийти за межі території України. Саме «Герберу-2» з бойовою частиною виявили в середині вересня на балтійському узбережжі Польщі, — зазначили в ГУР.

Нагадаємо, Росія почала застосовувати для ударів по Україні ракету «Філін». Це відносно недорогий засіб повітряного нападу з реактивним двигуном і наземним запуском. Її максимальна швидкість становить 800 км/год., а дальність польоту — до 1 тис. 200 км. Ракета може летіти на висоті 6 км, а також знижуватися до наднизьких висот.