Россияне совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n217178-171-udarnyy-bpla-atakoval-ukrainu-v-techenie-dnya-2-noyabrya-vozdushnye-sily-infografika.html

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Російські загарбники протягом сьогоднішнього дня, 2 листопада (із 06.30 по 19.00), атакували Україну загалом 171 ударним БпЛА (103 із них — реактивні), «Гербера» та дронами інших типів, а також 10-ма S8000 «Бандероль"/"Дань-Т».

Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

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