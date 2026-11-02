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Россияне совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы
171 ударный БпЛА атаковал Украину в течение дня 2 ноября — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n217178-171-udarnyy-bpla-atakoval-ukrainu-v-techenie-dnya-2-noyabrya-vozdushnye-sily-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники протягом сьогоднішнього дня, 2 листопада (із 06.30 по 19.00), атакували Україну загалом 171 ударним БпЛА (103 із них — реактивні), «Гербера» та дронами інших типів, а також 10-ма S8000 «Бандероль"/"Дань-Т».
Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.
За попередніми даними:
- протягом вказаного періоду, протиповітряною обороною збито/подавлено 139 БпЛА (78 із них — реактивні), вісім S8000 «Бандероль"/"Дань-Т»;
- близько 20 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.