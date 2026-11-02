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Росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили
171 ударний БпЛА атакував Україну протягом дня 2 листопада — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n217178-171-udarnyy-bpla-atakuvav-ukrayinu-protyagom-dnya-2-lystopada-povitryani-syly-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники протягом сьогоднішнього дня, 2 листопада (із 06.30 по 19.00), атакували Україну загалом 171 ударним БпЛА (103 із них — реактивні), «Гербера» та дронами інших типів, а також 10-ма S8000 «Бандероль"/"Дань-Т».
Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.
За попередніми даними:
- протягом вказаного періоду, протиповітряною обороною збито/подавлено 139 БпЛА (78 із них — реактивні), вісім S8000 «Бандероль"/"Дань-Т»;
- близько 20 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.