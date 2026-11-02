Скільки «шахедів» знешкодила ППО у жовтні, розповіли у Генштабі

Українська ППО у жовтня знешкодила тисячі «шахедів», фото: Генштаб ЗСУ

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Українська протиповітряна оборона у жовтні знешкодила понад 4 тис. 800 російських «шахедів».

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що ворог намагається уразити критичну інфраструктуру й тероризує цивільне населення, застосовуючи різні типи дронів.

Упродовж жовтня 2026 року противник задіяв загалом 6 тис. 473 БпЛА типів «Шахед-131/136» та «Шахед-238» (у російській кодифікації — «Герань-½/¾/5»).

Сили оборони України знищили 4859 із них. Для цього наполегливо працюють українська винищувальна та армійська авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, оператори безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби, — розповіли у Генштабі.

Зазначається, що ефективність протидії реактивним ударним дронам типу «Шахед» за минулий місяць становила 66%, звичайні «Шахеди» ППО знешкоджує ще краще — 89%.

Це вагомий результат, особливо з огляду на масштаби російських повітряних атак та їх ускладнення: зміну маршрутів і висот польотів, комбінування ударних дронів із хибними цілями, ракетними ударами тощо, — наголошують у Генштабі.

Водночас у Генштабі зауважують, що навіть ефективна робота української ППО не усуває загрози цілком — тож українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Також значним викликом залишається протидія балістиці, яку ворог у жовтні активно задіював для ураження об'єктів цивільної інфраструктури України.