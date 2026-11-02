Во время событий в Петропавловской Борщаговке фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n217180-naznachena-proverka-iz-za-situacii-v-petropavlovskoy-borschagovke-voennyy-ombudsman-reshetilova.html

Ракурс

Офіс Військового омбудсмана працює разом із командуванням Нацгвардії на місці подій, що сталися у селі Петропавлівська Борщагівка сьогодні, 2 листопада.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила військовий омбудсман Ольга Решетилова.

Всі військовослужбовці в безпеці, необхідна медична допомога надається. Призначена перевірка, в межах якої будуть зʼясовані всі обставини. Також розраховуємо на включеність і взаємодію з правоохоронними органами і Службою безпеки України, — зазначила вона.

Раніше сьогодні в соцмережах з’явилися повідомлення, що в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом нібито озброєні люди тримають у підвалі одного з будинків близько 40 заручників, частина з яких у тяжкому стані, і не пускають до них медиків. Біля будинку зібрався натовп місцевих жителів.

Згодом з будівлі вивели чотирьох людей із травмами та доставили до медзакладу.

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко у коментарі ЗМІ згодом заявив, що в будинку перебували військові Нацгвардії після самовільного залишення частини. Чотирьох із них госпіталізували.