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Последствия российского удара по больнице в Харькове, фото: Офис генпрокурора
Россияне ударили по больнице в Харькове — 73 человека пострадали (ФОТО)https://racurs.ua/n217187-rossiyane-udarili-po-bolnice-v-harkove-73-cheloveka-postradali-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 3 листопада, орієнтовно о 03.20 завдали авіаудару по Немишлянському району Харкова.
Сталося влучання сталося у переході між корпусами лікарні. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Пошкоджено фасад і відділення медзакладу, вибито вікна. Також постраждали інший медзаклад, лабораторія та вікна 10 багатоквартирних будинків, — розповіли у відомстві.
Внаслідок авіаудару постраждали 73 людини, серед них:
- пацієнти лікарні;
- медичні працівники;
- мешканці прилеглих будинків.
Правоохоронці вилучили уламки боєприпасу. За попередніми даними, це могла бути авіабомба ФАБ-250 з модулем керування УМПК-5Р, — розповіли в прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).