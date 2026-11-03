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Ракурс
Последствия российского удара по больнице в Харькове, фото: Офис генпрокурора

Россияне ударили по больнице в Харькове — 73 человека пострадали (ФОТО)

3 ноя 2026, 09:13
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Російські загарбники сьогодні, 3 листопада, орієнтовно о 03.20 завдали авіаудару по Немишлянському району Харкова.

Сталося влучання сталося у переході між корпусами лікарні. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Пошкоджено фасад і відділення медзакладу, вибито вікна. Також постраждали інший медзаклад, лабораторія та вікна 10 багатоквартирних будинків, — розповіли у відомстві.

Внаслідок авіаудару постраждали 73 людини, серед них:

  • пацієнти лікарні;
  • медичні працівники;
  • мешканці прилеглих будинків.

Правоохоронці вилучили уламки боєприпасу. За попередніми даними, це могла бути авіабомба ФАБ-250 з модулем керування УМПК-5Р, — розповіли в прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського удару по лікарні у Харкові, фото: Офіс генпрокурора

Источник: Ракурс


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