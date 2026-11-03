Последствия российских ударов по Днепру утром 3 ноября, фото: Днепропетровская ОВА

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Російські загарбники сьогодні, 3 листопада, вранці атакували ракетами Дніпро.

Загинула людина, ще 17 осіб поранено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Росіяни атакували місто ракетами. На світанку. Коли люди спали у своїх помешканнях. Пошкоджені і лікарні, — наголосив він.

У Дніпрі, зокрема, пошкоджені будівлі амбулаторії центру медико-санітарної допомоги та однієї з міських лікарень.

У лікарні перебували на лікуванні майже 100 людей. Ніхто з пацієнтів і медичних працівників не постраждав. Зараз пацієнтів переводять до інших лікарень, — зазначив очільник ОВА.

Ліквідація наслідків ворожої атаки триває.