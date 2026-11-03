Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російських ударів по Дніпру вранці 3 листопада, фото: Дніпропетровська ОВА
Росіяни вранці атакували ракетами Дніпро — загинула людина, 17 поранених (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n217190-rosiyany-vranci-atakuvaly-raketamy-dnipro-zagynula-ludyna-17-poranenyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 3 листопада, вранці атакували ракетами Дніпро.
Загинула людина, ще 17 осіб поранено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Росіяни атакували місто ракетами. На світанку. Коли люди спали у своїх помешканнях. Пошкоджені і лікарні, — наголосив він.
У Дніпрі, зокрема, пошкоджені будівлі амбулаторії центру медико-санітарної допомоги та однієї з міських лікарень.
У лікарні перебували на лікуванні майже 100 людей. Ніхто з пацієнтів і медичних працівників не постраждав. Зараз пацієнтів переводять до інших лікарень, — зазначив очільник ОВА.
Ліквідація наслідків ворожої атаки триває.