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Ракурс
Наслідки російських ударів по Дніпру вранці 3 листопада, фото: Дніпропетровська ОВА

Росіяни вранці атакували ракетами Дніпро — загинула людина, 17 поранених (ФОТО)

3 лис 2026, 11:28
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Російські загарбники сьогодні, 3 листопада, вранці атакували ракетами Дніпро.

Загинула людина, ще 17 осіб поранено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Росіяни атакували місто ракетами. На світанку. Коли люди спали у своїх помешканнях. Пошкоджені і лікарні, — наголосив він.

У Дніпрі, зокрема, пошкоджені будівлі амбулаторії центру медико-санітарної допомоги та однієї з міських лікарень.

У лікарні перебували на лікуванні майже 100 людей. Ніхто з пацієнтів і медичних працівників не постраждав. Зараз пацієнтів переводять до інших лікарень, — зазначив очільник ОВА.

Ліквідація наслідків ворожої атаки триває.

Джерело: Ракурс


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