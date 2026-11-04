https://racurs.ua/n217214-pvo-nochu-obezvredila-272-iz-310-rossiyskih-bpla-byli-popadaniya-na-19-lokaciyah.html

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Росія вночі 4 листопада атакувала Україну 310 ударними БпЛА.

З окупованих Донецька та Гвардійського, а також російських Орла, Курська, Шаталово, Міллерово й Приморсько-Ахтарська летіли ударними БпЛА типу Shahed (зокрема, реактивні), «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія». Відбивали атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи Сил оборони України. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Українська ППО знешкодила 272 ворожі БпЛА. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих на 15 локаціях.

На Рівненщині у Рівненському районі внаслідок російської атаки загорівся приватний будинок. Очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль заявив, що постраждала жінка, яка отримала поранення руки та ноги й була госпіталізована.

На Тернопільщині ворожий БпЛА влучив у Тернопільському районі. За словами керівника Тернопільської ОВА Тараса Пастуха, росіяни пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури.

У ніч на 4 листопада окупанти атакували енергетичну інфраструктуру на Житомирщині, після чого в обласному центрі повністю зникло електропостачання. Житомирська міськрада поінформувала, що вранці в місті розгорнуть пункти незламності, якщо електропостачання не буде відновлено.

А в Одесі, за інформацією ДСНС, після російського влучання в торговельний центр спалахнула пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання та не допустили поширення вогню на більшу площу. Попередньо, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 2 листопада російська авіація скинула на селище Ясногірка чотири авіабомби «ФАБ-250» з УМПК, які влучили по приватному сектору. У місцях влучань пошкоджено 16 домоволодінь, в одному з них виникла пожежа. Внаслідок російської атаки загинула жінка. Також постраждала родина: 64-річна подружня пара та їхні 29 і 40-річні сини. Крім того, була травмована їхня сусідка.