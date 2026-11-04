Группа злоумышленников наладила печать фальшивых евро, скриншот видео

https://racurs.ua/n217230-delo-karfagen-figuranty-pechatali-falshivye-evro-video.html

Ракурс

Злочинна організація, яка фігурує у справі «Карфаген», займалася, зокрема, друком фальшивих євро.

Про це йдеться у нових плівках НАБУ щодо справи «Карфаген», оприлюднених сьогодні, 4 листопада.

Детективи НАБУ встановили, що протягом 2026 року члени злочинної організації налагодили виробництво підроблених євро. Для цього вони облаштували у таємному місці цех зі спеціальним поліграфічним обладнанням і голографічними матрицями, — йдеться у оприлюднених НАБУ матеріалах.

Зазначається, що підробки виготовляли з імітацією захисних елементів, щоб їх було складно відрізнити від справжніх банкнот.

Основними фігурантами цього епізоду були — так звані «Кримінал», «Паша» та чинний працівник поліції з прізвиськом «Консультант».

В оприлюднених НАБУ записах розмов учасники, зокрема, говорять про випуск усієї лінійки купюр — від 5 до 500 євро.