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НАБУ повідомляє про викриття злочинної організації, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.
Прес-служба НАБУ вже опублікувала відповідні записи.
За даними слідства, до складу організації було залучено щонайменше 12 осіб:
- організатором був раніше неодноразово засуджений чоловік, який залучив до злочинної діяльності чинних високопосадовців СБУ, Офісу Генерального прокурора, Національної поліції та представників кримінального середовища;
- під прикриттям правоохоронців учасники організації забезпечували функціонування шахрайських колцентрів, які ошукували громадян України та іноземців, продаж наркотичних засобів, а також незаконне виробництво контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти;
- крім того, організовували сплановані напади, викрадення та завдання тілесних ушкоджень в інтересах злочинної організації.