Кадр з відео НАБУ щодо операції «Карфаген»

https://racurs.ua/ua/n217226-operaciya-karfagen-nabu-opublikuvalo-novi-plivky-video.html

Ракурс

НАБУ повідомляє про викриття злочинної організації, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

Прес-служба НАБУ вже опублікувала відповідні записи.

За даними слідства, до складу організації було залучено щонайменше 12 осіб: