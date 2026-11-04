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Ракурс
Кадр з відео НАБУ щодо операції «Карфаген»

Операція «Карфаген» — НАБУ опублікувало нові плівки (ВІДЕО)

4 лис 2026, 15:52
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НАБУ повідомляє про викриття злочинної організації, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

Прес-служба НАБУ вже опублікувала відповідні записи.

За даними слідства, до складу організації було залучено щонайменше 12 осіб:

  • організатором був раніше неодноразово засуджений чоловік, який залучив до злочинної діяльності чинних високопосадовців СБУ, Офісу Генерального прокурора, Національної поліції та представників кримінального середовища;
  • під прикриттям правоохоронців учасники організації забезпечували функціонування шахрайських колцентрів, які ошукували громадян України та іноземців, продаж наркотичних засобів, а також незаконне виробництво контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти;
  • крім того, організовували сплановані напади, викрадення та завдання тілесних ушкоджень в інтересах злочинної організації.

Джерело: Ракурс


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