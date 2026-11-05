Сообщены подозрения участникам преступной организации, разоблаченной в рамках операции «Карфаген», инфографика: НАБУ

https://racurs.ua/n217253-operaciya-karfagen-nabu-i-sap-soobschili-o-podozrenii-pyati-uchastnikov-prestupnoy-organizacii.html

Ракурс

НАБУ і САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, викритої напередодні в межах операції «Карфаген».

Про це сьогодні, 5 листопада, повідомила прес-служба НАБУ.

Зазначається, що йдеться про:

організатора злочинної організації (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 127, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу);

першого заступника начальника одного з департаментів Служби безпеки України (ч. 3 ст. 255 Кримінального кодексу);

керівника одного з департаментів Нацполіції України (ч. 3 ст. 255 і ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу);

заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП на Київщині (ч. 3 ст. 255 і ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 127, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 199 Кримінального кодексу);

підлеглого організатора злочинної організації (ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 127 Кримінального кодексу).

За даними слідства:

створив злочинну організацію раніше неодноразово засуджений громадянин, який залучив до її діяльності чинних високопосадовців СБУ, Офісу Генерального прокурора, Національної поліції та представників кримінального середовища;

під прикриттям правоохоронців учасники організації забезпечували функціонування шахрайських колцентрів, які ошукували громадян України та іноземців, продаж наркотичних засобів, а також незаконне виробництво контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти тощо;

крім того, організовували сплановані напади, викрадення та завдання тілесних ушкоджень в інтересах злочинної організації.

До складу злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.