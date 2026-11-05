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Сообщены подозрения участникам преступной организации, разоблаченной в рамках операции «Карфаген», инфографика: НАБУ
Операция «Карфаген» — НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участников преступной организацииhttps://racurs.ua/n217253-operaciya-karfagen-nabu-i-sap-soobschili-o-podozrenii-pyati-uchastnikov-prestupnoy-organizacii.htmlРакурс
НАБУ і САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, викритої напередодні в межах операції «Карфаген».
Про це сьогодні, 5 листопада, повідомила прес-служба НАБУ.
Зазначається, що йдеться про:
- організатора злочинної організації (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 127, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу);
- першого заступника начальника одного з департаментів Служби безпеки України (ч. 3 ст. 255 Кримінального кодексу);
- керівника одного з департаментів Нацполіції України (ч. 3 ст. 255 і ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу);
- заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП на Київщині (ч. 3 ст. 255 і ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 127, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 199 Кримінального кодексу);
- підлеглого організатора злочинної організації (ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 127 Кримінального кодексу).
За даними слідства:
- створив злочинну організацію раніше неодноразово засуджений громадянин, який залучив до її діяльності чинних високопосадовців СБУ, Офісу Генерального прокурора, Національної поліції та представників кримінального середовища;
- під прикриттям правоохоронців учасники організації забезпечували функціонування шахрайських колцентрів, які ошукували громадян України та іноземців, продаж наркотичних засобів, а також незаконне виробництво контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти тощо;
- крім того, організовували сплановані напади, викрадення та завдання тілесних ушкоджень в інтересах злочинної організації.
До складу злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.
НАБУ і САП вживають заходів для повідомлення про підозру решті учасників злочинної організації, — додали в антикорупційному відомстві.