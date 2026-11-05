В Камышевахе разыскали семерых людей, с которыми исчезла связь после атаки РФ. Фото:

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У Комишувасі розшукали ще одну жінку, яка зникла після російського бомбардування.

Після авіаудару по селищу 2 листопада 56-річна Ольга не виходила на зв’язок. Рідні побоювалися, що вона могла опинитися під завалами зруйнованого укриття. Однак її знайшли 5 листопада, жінка жива та неушкоджена. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін повідомив у Telegram.

Зазначається, що за три доби поліція встановила місцезнаходження сімох людей, з якими рідні втратили зв’язок після атаки. У Комишувасі продовжуються пошуки зниклих людей попри те, що є загроза нових атак БпЛА та обстрілів.

Нагадаємо, 2 листопада армія РФ завдала цілеспрямованих ударів авіабомбами по центру життєстійкості в селищі Комишуваха Запорізької області. Удар відбувся під час роздачі гуманітарної допомоги цивільним. Спочатку ворог скинув керовані авіабомби КАБ-500, а потім атакував ФАБ-3000. Обстріл Комишувахи став одним із наймасштабніших трагедій у Запорізькій області за весь час війни.

Співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров 4 листопада заявляв, що 59 людей в Комишувасі досі вважаються зниклими безвісти. Частину з них, імовірно, вдасться ідентифікувати серед уже знайдених загиблих. Під завалами можуть перебувати 38 осіб.